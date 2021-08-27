Проект предоставления инвалидам социального такси с 2022 года расширят на все Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Проект предоставления бесплатного такси инвалидам в 2022 году расширят на территорию всего Приморья, ранее пилотная программа действовала только во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"По итогам двух лет работы социального такси в пилотном режиме мы отмечаем - услуга пользуется большой популярностью среди жителей края с инвалидностью. Поэтому уже со следующего года бесплатно добраться на такси до социально значимых учреждений смогут инвалиды I группы, дети-инвалиды и их сопровождающие на территории всего края", - цитируют в сообщении министра труда и социальной политики региона Светлану Красицкую.

Воспользоваться услугой смогут льготники, которым необходимо добраться до медицинских учреждений, учреждений медико-социальной экспертизы и социальных организаций. Заявку на такси необходимо оформить в Приморском центре социального обслуживания населения (ПЦСОН) не позднее, чем за два часа до желаемого времени подачи легкового такси. Если инвалид не может передвигаться самостоятельно, то не позднее, чем за 26 часов до нужного времени следует уведомить специалиста о потребности в дополнительной помощи.

По мнению специалистов министерства труда и социальной политики Приморского края, новая социальная услуга существенно поможет в реализации программы долговременного ухода, предусмотренной национальным проектом "Демография".

Региональный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" направлен на оказание системной поддержки и повышение качества жизни приморцев старшего возраста. В частности, запланировано к 2024 году увеличить охват пенсионеров профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70%. До 90% планируется повысить долю находящихся под диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ предусмотреть до 2025 года финансовую поддержку регионам на создание условий сопровождаемого проживания инвалидов в рамках госпрограммы "Доступная среда". Госпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (образование, культура, транспорт), совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также государственной системы медико-социальной экспертизы.