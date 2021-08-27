Фальков заявил, что эффективность поступления в вузы в одну волну обсудят в сентябре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Эффективность системы поступления абитуриентов в вузы в одну волну будет обсуждаться в сентябре. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Ранее "Известия" опубликовали материал, в котором говорится, что непоступившие в этом году в вузы выпускники с высокими баллами ЕГЭ собирают подписи под петицией в Минобрнауки с призывом сделать процедуру приема в высшие учебные заведения понятнее и надежнее. По их мнению, существующий порядок приема не позволяет справедливо распределить бюджетные места. Позднее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов написала, что некоторые вузы не смогли набрать необходимое количество первокурсников из-за отмены второй волны зачисления.

"Окончательные итоги приемной кампании мы подведем в середине сентября, обсудим в том числе вместе с абитуриентами, с их родителями, с университетами, пообсуждаем, все-таки на следующий год идти в одну волну или в две", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По мнению министра, каждая из систем поступления так или иначе имеет преимущество для определенных категорий абитуриентов. В частности, система зачисления в две волны больше соответствовала интересам столичных вузов и тех абитуриентов, у которых очень высокий балл. "Я достаточно долго работал в регионе и подписывал приказы о зачислении, знал реальную ситуацию. Потому что, допустим, абитуриент из региона подает документы, желая поступить в московский вуз, и одновременно страхуется, подавая документы в свой региональный вуз. Не поступая в первую волну в столичный вуз, он приходит и подает документы, а кто-то из тех, кто сидел и ждал бюджетного места во вторую волну, лишается такой возможности и приходит в свой родной город. Это тоже ситуация определенной лотереи до последнего", - заявил он.

В целом приемная кампания 2021 года уже может считаться успешной, отметил Фальков. "Окончательные итоги приемной кампании этого года - она признана успешной, по мнению абсолютного большинства и абитуриентов, и ректоров", - сообщил министр.

Регулирование работы вузов

Изменение рынка труда, в частности появление новых профессий, ведет к необходимости создания регуляторной среды, которая позволит вузам быстро подстраиваться под запросы, считает Фальков.

"Жизнь всегда более динамична, чем система высшего образования. Мы проводим серьезные изменения и понимаем, что наши университеты должны быть более динамичны. Это означает, что мы должны им дать инструменты [для того, чтобы] быстрее реагировать на запросы рынка труда, менять программы. Это значит, что нормативное регулирование не может быть таким жестким, как раньше, потому что если 50-70 лет назад мы могли создать программу и не менять ее где-то 10-15 лет, то сегодня такой роскоши нет. Сегодня на пороге перехода от одного технологичного уклада в другой мы даже зачастую не знаем, какие изменения произойдут", - сказал он.

Фальков отметил, что нужно двигаться в сторону автономии университетов, однако при этом должен сохраняться разумный баланс между автономией и государственным регулированием. "Лучшим, ответственным университетам, которые очень чутко и внимательно работают с работодателями, понимают, что происходит на рынке труда, <...> [надо] давать право, чтобы у них не только были собственные стандарты образования, но и <...> было больше возможности, чем у остальных, в части подготовки студентов", - добавил он.

Комментируя данные соцопросов, что спрос на высшее образовании падает, Фальков заявил, что качественное высшее образование становится более востребованным, о чем свидетельствует жесткая конкуренция при поступлении в ряд российских вузов. "При этом спрос на дипломы о высшем образовании, конечно, изменился. Что это означает: сегодня абитуриенты голосуют ногами, они зачастую <...> готовы идти в вузы, которые предоставляют хорошее, качественное высшее образование, даже на платные места, но не идут на бюджетные места в те вузы, где образование так себе", - заключил министр.