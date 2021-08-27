В Татарстане 54% педагогического состава вузов прошли вакцинацию от COVID-19

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Более половины педсостава вузов Татарстана вакцинировались от коронавируса перед началом учебного года. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

"В целях подготовки к новому учебному году мы с коллегами из министерства образования и науки оценили иммунную прослойку среди преподавателей против коронавирусной инфекции. Цифры довольно неплохие. Педагогический состав средних профессиональных училищ привит на 77,5%, персонал школ и детских дошкольных учреждений - на 58%, педагогический состав высших учебных заведений охвачен на 54%", - сказала Авдонина.

По ее словам, формат праздничных линеек на 1 сентября относительного прошлого года не изменится, дополнительных ограничений введено не будет. Рекомендовано проведение линеек по параллелям, на улице. Родители учеников и персонал школ должны находиться на линейках в масках.

Ранее пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на начальника управления образования города Ирека Ризванова сообщала, что с 1 сентября в школах и детских садах будут организованы ежедневные утренние фильтры с обязательной термометрией для выявления детей с признаками респираторных заболеваний, усилен дезинфекционный режим. За каждым классом будет закреплен кабинет.

Всего, по словам Авдониной, в республике на сегодня вакцинировано 52% от запланированного объема. Среди взрослого населения вакцинацию прошли 33,7%.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков сообщил, что на данный момент вакцинированы 983 398 человек. Второй компонент вакцины получили 826 412 человек.