Алтайские депутаты приняли стратегию развития региона с ростом зарплаты

БАРНАУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на очередной сессии в пятницу утвердили стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, предусматривающую рост номинальной зарплаты почти в четыре раза, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

"К 2035 году целевой вариант прогноза предусматривает рост экономики в 1,8 раза, объема производства сельскохозяйственной продукции - в 1,4 раза, промышленного производства - в 1,7 раза. При этом номинальная зарплата увеличится к 2035 году в 3,7 раза. <…> К 2035 году объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах может вырасти до 2,1 раза, экспорта - в три раза", - сказал врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов, который представил стратегию депутатам на голосование.

По его словам, регион будет планомерно наращивать инвестиционную и инновационную деятельности, повышать производительность труда, и, наряду с государственно-частным партнерством и концессией, развивать направление инфраструктурных бюджетных кредитов. Нагорнов подчеркнул, что стратегия задает целевые ориентиры, к которым регион должен прийти к 2035 году, исходя из существующего потенциала.

"В стратегии зафиксировано, что к 2035 году мы должны достигнуть увеличения валового регионального продукта, номинальной заработной платы, инвестиционной составляющей, за счет которой, в принципе, начинает развиваться регион. Стратегия - это посыл и федеральным органам власти: ставя перед собой амбициозные цели, мы исходим из экономических условий, в которых находится регион. Даже увеличив номинальный уровень зарплаты в четыре раза, мы все равно будем отставать от Федерации. Поэтому на региональном и федеральном уровне нужно искать совместные решения", - прокомментировал журналистам документ председатель регпарламента Александр Романенко.

Депутаты большинством голосов во втором, окончательном чтении, приняли стратегию. В первом чтении документ был принят в ноябре 2019 года и согласован с Минэкономразвития РФ. Во втором чтении стратегию планировалось принять в 2020 году, но из-за пандемии потребовалось внесение корректировок.

По данным властей, уровень средней зарплаты в Алтайском крае превышает 30 тыс. рублей. Ранее губернатор региона Виктор Томенко заявлял, что в 2020 году средняя зарплата в крае выросла на 7,2% по сравнению с 2020 годом. При этом с учетом инфляции рост реальной зарплаты в 2020 году составил 3,6%.