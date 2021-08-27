Часть ковидных ограничений сняли в Брянской области после улучшения эпидобстановки

ТАСС, 27 августа. Власти Брянской области смягчили ограничительные меры, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса, после улучшения эпидемиологической обстановки. В частности, в регионе продлена работа общепита в ночное время и разрешено проведение торжественных мероприятий, сообщила пресс-служба областного правительства по итогам заседания оперштаба.

"На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции были рассмотрены предложения по смягчению ограничительных мер. Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой, штаб принял решения, которые внесены в действующее постановление № 106-п", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе продлевается работа предприятий общепита с 00:00 до 02:00 и разрешается проведение в них торжественных мероприятий при одновременном нахождении не более 50 человек. Также возобновляется работа фудкортов, несовершеннолетние лица допускаются в торговые центры без сопровождения родителей или иных законных представителей. "В целом по заболеваемости мы снижаемся уже семь недель подряд, и темпы снижения только увеличиваются. Это хороший признак", - приводит пресс-служба слова главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой.

В регионе продолжает действовать ряд профилактических ограничений, в том числе запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кроме того, временно приостановлено проведение досуговых мероприятий в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности с участием более 50 человек одновременно.

По данным регионального оперштаба на 27 августа, в Брянской области с начала пандемии зарегистрировано 59 905 случаев заражения коронавирусом, из них 170 - за последние сутки. Выздоровели 55 405 человек, умерли 1 080 заболевших.