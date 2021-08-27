После отмены забегов Московского бегового сообщества 25% участников решили вернуть деньги

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Около 25% участников забегов Московского бегового сообщества, которые были запланированы на август, но впоследствии отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19, решили вернуть деньги за участие. Об этом в пятницу рассказал директор Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов на Российской креативной неделе.

В связи с эпидемической обстановкой Красочный забег, запланированный на 15 августа, отменили, а Ночной забег (10 сентября) перенесли на 9 октября. Кроме того, Московский полумарафон, запланированный на 22 августа, перенесли на 24 октября.

"У нас примерно сейчас в районе 20-25% [решили вернуть деньги]. И при этом аудитория хочет и ждет мероприятия. И аудитория готова вакцинироваться, чтобы в них участвовать", - сказал Тарасов.

Он добавил, что в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки Московские беговое сообщество провело пока только два мероприятия - забег "Апрель" и полумарафон "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

"В Санкт-Петербурге мы сделали мероприятие на 7 тыс. человек. Мероприятие было организовано с covid-free зоной и пониманием того, что участники привиты или имеют отрицательные ПЦР-тесты. Примерно из 7 тыс. участников 5 тыс. были вакцинированы", - отметил директор сообщества. По его словам, в беговое сообщество в Москве входит более 100 тыс. человек.