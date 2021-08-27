Пользователи "ВКонтакте" с подпиской на музыкальные приложения смогут слушать треки офлайн

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" с подпиской на "Музыку "ВКонтакте", VK Combo и BOOM смогут скачивать и слушать музыку при отсутствии интернета прямо в приложении. Об этом сообщили в пресс-службе "ВКонтакте" в пятницу.

"Музыку "ВКонтакте" можно будет сохранять в мобильном приложении и слушать даже без интернета: в метро и самолете, на природе и в лифте. Кеширование будет доступно по подписке на "Музыку "ВКонтакте", VK Combo и BOOM. Также только у них останется возможность воспроизводить треки на телефоне в фоновом режиме: при свернутом мобильном приложении или с выключенным экраном. Изменения начнут действовать с 30 августа", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что прослушивание музыки в соцсети остается бесплатным, ее можно слушать в любом количестве в десктопной версии "ВКонтакте" и в открытом мобильном приложении.

Кроме того, рекомендации платформы теперь лучше учитывают предпочтения пользователей. Алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что теперь в приложении BOOM воспроизводить треки при заблокированном экране или свернутом приложении смогут только пользователи с подпиской.

"Музыка всегда была и остается важной частью "ВКонтакте". Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями. В этом развитии необходимо соблюдать баланс между интересами пользователей, независимых музыкантов и стандартами музыкальной индустрии по части стриминга. Поэтому мы не только сохраняем музыку бесплатной, позволяя аудитории слушать новые и любимые треки в любом количестве, делиться ими и долгие годы собирать в плейлистах, но и предоставляем больше удобных возможностей пользователям с подпиской", - приводятся в сообщении слова руководителя команды "Музыка" Андрея Капитанова.