{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Минобороны назвали самым низким в РФ уровень смертности от COVID-19 в вооруженных силах

Начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин отметил, что все гарнизоны в ВС РФ на сегодняшний день оснащены телемедицинской связью

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Минимальный уровень смертности от коронавируса по России на данный момент сохраняется в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин в рамках тематического круглого стола на форуме "Армия-2021".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы имеем минимальные значения заболеваемости, а также минимальные значения смертности от коронавирусной инфекции в вооруженных силах", - сказал он.

Тришкин отметил, что все гарнизоны в ВС РФ на сегодняшний день оснащены телемедицинской связью. "Сегодня у нас круглосуточно работает Центр координации телемедицинских технологий Военно-медицинской академии, который может консультировать любого пациента в любой воинской части", - уточнил он.

Начальник управления также рассказал, что созданы 16 мобильных медицинских подразделений. "Каждое имеет возможность развернуть до 100 коек. Они обеспечены людским ресурсом. Когда наступает время "Ч", они в течение суток встают и выдвигаются в то место, куда их отправляют по задаче", - добавил он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Кравцов: сельские школы оснастят необходимым оборудованием до 2024 года
Это порядка 27 тыс. учебных учреждений, отметил глава Минпросвещения РФ
Читать полностью