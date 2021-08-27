Власти Москвы считают необходимым стимулировать создание площадок для креативных людей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин считает, что необходимо стимулировать создание локальных площадок для креативных людей, где они смогут реализовать свои таланты и попробовать себя в бизнесе.

"Нужно стимулировать в том числе создание локальных площадок, где творческий человек может реализовать свой талант, попробовать себя в качестве будущего креативного предпринимателя", - сказал он на одной из дискуссий фест-форума "Российская креативная неделя".

По его словам, задачей департамента является "соединить творческие начала и предпринимательские инициативы".

Также он предложил задуматься над преобразованием действующих кластеров в разных сферах, чтобы "там появлялись представители креативных индустрий". Он считает, что пространства должны объединять в себе ряд компонентов, которые "связаны с высокотехнологичным производством, наукой, ИТ-сферой, креативом".

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, продлится в Парке Горького в Москве до воскресенья. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.