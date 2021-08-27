Кравцов: сельские школы оснастят необходимым оборудованием до 2024 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Все сельские школы в России до 2024 года будут оснащены необходимым оборудованием. Об этом в пятницу сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы большое внимание в рамках национального проекта "Образование" городским школам уделяли, но сегодня сделали акцент и на сельских школах. И до 2024 года все сельские школы - это 27 тыс., в том числе и в Московской области и в других регионах, - будут оснащены тем или иным оборудованием", - сказал он на сессии "Опережая время: система образования для человека новой эпохи" в рамках Российского международного форума "Время образования".