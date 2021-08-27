Путин поздравил представителей боксерского сообщества с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил представителей боксерского сообщества страны с Международным днем бокса. Текст поздравления опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"В нашей стране этот зрелищный, яркий вид единоборств по праву пользуется особой популярностью. Ведь он требует от человека не только выносливости и отличной подготовки, но и воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперед и побеждать", - говорится в послании президента.

Глава государства уверен, что нынешний День бокса порадует как профессионалов, так и любителей спорта яркой и увлекательной программой, которая послужит продвижению ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

С 2018 года Международный день бокса отмечался 22 июля. В этом году Международная ассоциация бокса (AIBA) приняла решение перенести его на 27 августа.