В Литве из-за коронавируса умерли 24 человека, прошедших полную вакцинацию

ВИЛЬНЮС, 27 августа. /ТАСС/. Более 20 человек, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, которая должна была обеспечить защиту от инфекции, умерли в Литве от вызываемой им болезни. Такие данные в пятницу распространил департамент статистики балтийской республики.

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"Из этих 24 скончавшихся от коронавирусной инфекции только у одного человека не было установлено четких медицинских показаний, которые препятствовали бы формированию устойчивого иммунитета. У остальные умерших имелись осложнения по другим болезням, что являлось высоким фактором риска", - отмечается в сообщении.

Всего с начала эпидемии в Литве (февраль 2020 года) заражение коронавирусом установлено у 296,7 тыс. человек, или у каждого десятого жителя страны. От инфекции скончались 4 520 человек.

Массовая вакцинация началась в Литве 31 мая. Привиться могут все желающие, достигшие 16 лет, вне зависимости от принадлежности к категориям, которым ранее предоставлялось право первоочередной вакцинации. По данным Минздрава, за восемь месяцев, в течение которых в стране делают прививки, одну или две дозы вакцины получили 1,64 млн человек, то есть вакцинацию прошли 58,6% жителей.

Вакцинация началась в Литве по возрастным группам (с наиболее пожилых людей) и по профессиональным категориям (с медиков и социальных работников) 27 декабря. Обязательной она не является. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы ее прошли 70% населения. Однако в ходе социологических опросов выяснилось, что прививки согласны сделать только 64% жителей страны.

В Литве вакцинацию проводят одобренными к использованию в ЕС препаратами Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, Vaxzevria производства AstraZeneca, Spikevax от Moderna.