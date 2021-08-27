В МЧС предупредили о заморозках в Костромской области в ближайшие выходные

КОСТРОМА, 27 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Костромской области объявило метеопредупреждение в связи с заморозками до минус двух градусов в регионе в ночь на воскресенье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По сообщению костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 28-29 августа местами по Костромской области ожидаются заморозки до минус двух градусов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации Костромской области рекомендует жителям региона принять меры по защите сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, а также соблюдать правила безопасности. "При понижении температур предельно внимательно стоит относиться к эксплуатации печей, обогревательных приборов, не допускать перегрузки электросети", - говорится на сайте администрации области.

В регионе в дневное время воздух прогреется до 15-17 градусов, местами ожидаются осадки в виде дождя. Ветер восточный 5-10 м/с.