Абрамченко: изменение климата требует срочного завершения строительства омского гидроузла

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Изменение климата, которое повлечет дальнейшее снижение уровня воды в Иртыше, требует срочного завершения строительства Красногорского гидроузла под Омском, который призван обеспечить гарантированное водоснабжение города. Об этом заявила журналистам в ходе рабочей поездки в Омск вице-премьер РФ и куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко.

Накануне при посещении вице-премьером стройплощадки гидроузла министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев заявил, что уровень воды в Иртыше в этом году достиг критической отметки - 67 метров по Балтийской системе высот, при том, что проектная отметка водозаборов Омска составляет 69 метров. Плотина позволит гарантированно удерживать воду на уровне не менее 69 метров даже при увеличении отбора иртышской воды в Казахстане и Китае.

"У нас меняется климат, все жители нашей страны в этом году это очень остро почувствовали. Где-то климат становится очень засушливым, причем это носит трансграничный характер. И Китай, и Казахстан, которые работают с РФ по проблеме трансграничных рек, тоже сталкиваются с изменением климата. И периоды, когда воды все меньше и меньше, будут нарастать. Поэтому решать проблему омского гидроузла нужно, и нужно быстро. Я этот проект поддерживаю", - заявила Абрамченко.

Она подчеркнула, что в гидроузел уже вложено много средств (более 5 млрд). "Этот проект затрагивает две важные темы. Первая - водоснабжение города и его благополучие в будущем. Вторая - судоходство по реке Иртыш, - отметила вице-премьер. - И тут, конечно, весомая часть должна быть со стороны федерального бюджета".

Красногорский водоподъемный гидроузел возводится у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" строительство было заморожено. Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд рублей, на его завершение необходимо 9,5 млрд рублей. Большую часть средств, уже вложенных в проект, предоставил федеральный бюджет.