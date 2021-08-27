В Пскове отменили требование предъявлять сертификаты о вакцинации при заселении в отели

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили всем средствам размещения заселять постояльцев без сертификатов о вакцинации и без справок о наличии антител. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

"Целый ряд факторов летнего периода теряют свою актуальность, поэтому некоторые ограничительные меры на сегодняшний день абсолютно точно являются избыточными. В частности, речь идет о требовании к постояльцам отелей, гостиниц, санаториев иметь для заселения сертификат о вакцинации, документы о перенесенном заболевании, справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест. Это требование сейчас можно отменить", - сказал Ведерников.

По словам губернатора, власти региона приняли такое решение в том числе в связи с сезонным снижением турпотока в Псковскую область. "Учитывая сезонное снижение турпотока, достаточно обычных правил безопасности, которые уже полтора года на территории региона действуют для гостиничной сферы. Справки о наличии антител уже неактуальны, поэтому считаю возможным исключить их из списка необходимых документов для командированных, а также для участников массовых мероприятий", - добавил он.

Соответствующие изменения начнут действовать с 1 сентября. По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 46 616, 39 940 человек выздоровели, 668 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Всего на территории региона действующим остается один очаг заражения коронавирусом.