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Дым от природных пожаров в Свердловской области не сказался на работе загородных лагерей

В регионе действует 52 природных пожара на площади 7 984,77 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Последствия от природных пожаров в Свердловской области, в частности дым, не повлияли на деятельность детских загородных лагерей, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в регионе действует 52 природных пожара на площади 7 984,77 га, 30 из них локализованы. За сутки ликвидировано 18 пожаров. 25 августа сообщалось, что жители Екатеринбурга и пригородов жалуются на установившуюся утром в среду дымку после лесных пожаров, в воздухе ощущался запах гари.

"Касаемо тех последствий лесных пожаров, касаемо дыма, как-то негативно на деятельность лагерей дым не повлиял. Если брать в целом пожароопасную обстановку, таких случаев, что в районе лагеря был лесной пожар, зафиксировано не было", - сказал Артемьев.

Начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов добавил, что на данный момент в лагерях находится около 1,5 тыс. детей, загородные лагеря заканчивают смены.

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