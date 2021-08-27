Суд в Петербурге арестовал блогера, снимавшего в форме полицейского ролики для TikTok

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге назначил пять суток ареста блогеру Сергею Чепкасову, которого уже привлекали к ответственности за съемки роликов для TikTok в форме полицейского. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области, арест назначен за неповиновение законным требования полиции.

"Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга он признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - говорится в сообщении.

Имя арестованного в ведомстве не назвали, однако согласно картотеке суда, арест по данной статье КоАП назначен Чепкасову.

Первый раз его задержали в Петербурге в июне этого года, когда он шел по улице в форме майора полиции. При виде настоящих полицейских мужчина начал нервничать, после чего было принято решение доставить его в отдел МВД. Тогда он пояснил, что купил форму в магазине для съемок роликов для соцсети, чтобы поднять свой рейтинг среди подписчиков. На него составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов").

По данным главка МВД, с того времени блогер еще не менее семи раз незаконно носил форму полицейского. Вновь его задержали на этой неделе на Богатырском проспекте после того, как сотрудники полиции пытались ему разъяснить, что незаконное ношение формы вновь грозит ответственностью, а затем предложили ему пройти в служебный автомобиль, однако блогер ответил отказом и стал сопротивляться.

На предоставленном главком видео из спецприемника блогер сообщает, что "после последнего раза ликвидировал форму" и больше ее не носил.