Псковские власти продлили ограничения по коронавирусу до конца сентября

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 46,5 тыс., продлили ограничительные мероприятия до конца сентября. Об этом ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова.

"Ограничительные мероприятия продлить по 30 сентября 2021 года", - сказала Волкова.

В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников отметил, что темпы прививочной кампании в Псковской области на данный момент выше общероссийских. "Но у нас пока от плана привито только 56%", - добавил он.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 46 616, 39 940 человек выздоровели, 668 умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Всего на территории региона действующим остается один очаг заражения коронавирусом.