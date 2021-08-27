Сочи и Сириус подписали соглашение о развитии цифровых систем взаимодействия с населением

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Сочи и Сириуса подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере информационных систем. В рамках соглашения планируется разработать цифровые решения для общения жителей и гостей курорта с городскими службами, сообщил в Telegram-канале в пятницу мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"В рамках подписанного соглашения будет разработан ряд цифровых решений, ключевая идея которых - максимально сократить путь между жителями и гостями курорта и различными службами города, отвечающими за основные потребности населения. Размещение и использование цифровых программ и продуктов "Сириус.Онлайн" будет на безвозмездной основе в режиме тестирования. В зависимости от результатов, возможно, АИС, опробованная в Сочи, будет взята в работу и в других муниципалитетах и регионах нашей страны", - написал глава города.

Он добавил, что с представителями дочерней компании фонда "Талант и успех" ООО "Сириус. Информационные системы" обсудили перспективы разработки для мэрии Сочи цифровой системы управления. Она позволит сократить время на обработку поступающих обращений, а также исключит человеческий фактор из документооборота.

"Сегодня развитие и преобразование любой городской отрасли невозможно представить без современных технологий. Но скорость принятия решений не должна отражаться на их качестве. Наша главная задача - максимально раскрыть совместный цифровой потенциал, чтобы повысить эффективность государственного и муниципального управления, обеспечить четкую бесперебойную работу всех механизмов городской инфраструктуры, вывести нашу хозяйственную деятельность на совершенно новый качественный уровень", - пояснил Копайгородский.