Путин поздравил Шабалину со вторым золотом Паралимпиады в соревнованиях по плаванию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую пловчиху Валерию Шабалину с победой на Паралимпийских играх в Токио в плавании на дистанции 200 метров. Текст поздравления опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль. Столь блистательный успех - большая, по-настоящему заслуженная награда за ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал Шабалиной покорения новых спортивных вершин и всего самого доброго.

Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды. Второе и третье места заняли представительницы Великобритании Бетани Ферт (2.03,99) и Джессика-Джейн Эпплгейт (2.09,53) соответственно.

В среду 26-летняя россиянка завоевала первое золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.

Шабалина является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Она начала заниматься плаванием в 2002 году в Челябинске, также пробовала свои силы в фигурном катании. Входит в паралимпийскую сборную России с 2014 года.