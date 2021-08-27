Захоронение разбившихся в бою весной 1945 года советских летчиков прошло в Польше

ВАРШАВА, 27 августа. /ТАСС/. Церемония захоронения обнаруженных польскими поисковиками в 2020 году останков советских летчиков состоялась в пятницу на севере Польши. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семенов.

По его словам, большую помощь и поддержку в поиске информации и организации захоронения оказало посольство России в Польше. Летчики захоронены на советском воинском кладбище в городе Бранево (Варминьско-Мазурское воеводство). На этом крупнейшем в Европе кладбище советских воинов покоятся более 31 тыс. красноармейцев.

Весной 2020 года польский поисковик Норберт Огинский обнаружил в лесу неподалеку от Бранево обломки советского самолета времен Второй мировой войны. Это был двухмоторный пикирующий бомбардировщик Пе-2. Тем же летом команде профессиональных искателей из программы Misja Skarb ("Миссия сокровищ") во главе с Михалом Антчаком удалось провести археологические раскопки на местности. В результате были найдены останки летчиков, предметы снаряжения, оружие, парашюты.

В тесном сотрудничестве с российскими историками Русланом Хисамовым и Борисом Давыдовым удалось установить личности членов экипажа и подробности боевого пути разбившегося самолета. Выяснилось, что машина принадлежала 134-му гвардейскому бомбардировочному Таганрогскому Краснознаменному авиационному полку, входившему в состав 6-й гвардейской бомбардировочной Таганрогской Краснознаменной авиационной дивизии. До сих пор экипаж числился пропавшим без вести.

8 марта 1945 года самолеты полка бомбили цели в пригороде города Хайлигенбайль (район современного города Мамоново, расположенного в Калининградской области). При приближении к немецким позициям советская эскадрилья была атакована 18 немецкими истребителями. Найденный польскими поисковиками бомбардировщик с бортовым номером 14/335 в 14:15 вступил в неравный бой с пятью немецкими истребителями. Самолет был несколько раз поражен, загорелся и упал примерно в 4 км к югу от Бранево. Экипаж погиб на месте. Еще четыре самолета 134-го полка не вернулись тогда с боевого задания.

Благодаря совместным усилиям польских поисковиков и российских историков имена летчиков из обнаруженного под Бранево Пе-2 удалось установить. Машиной командовал гвардии лейтенант Андрей Иванович Косолапов (родился 21 августа 1923 года в Новосибирской области). Штурманом был гвардии лейтенант Николай Трофимович Чапурин (родился 6 декабря 1921 года в Казахской ССР). Третий член экипажа - стрелок-радист гвардии сержант Владимир Гаврилович Хрипач (родился в 1920 году в Минской области Белорусской ССР). Родственники Чапурина и Хрипача были уведомлены об обнаружении останков. С потомками Косолапова связаться пока не удалось.