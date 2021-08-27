В Якутии в 2022 году начнется строительство инфекционного стационара на 240 коек

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Строительство инфекционного стационара для взрослых и детей на 240 коек начнется в 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил в пятницу в ходе прямого эфира в социальных сетях главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев.

"По нацпроекту ["Здравоохранение"] будет строиться в 2022 году инфекционный стационар детский и взрослый на 240 коек", - сказал Васильев.

Он отметил, что уже получено согласование Министерства здравоохранения РФ. Кроме этого, в больнице намерены работать по реабилитации постковидных больных, планируется открыть 30 коек.

Якутская республиканская клиническая больница размещается в пяти лечебных корпусах, где круглосуточно оказывается специализированная, экстренная и плановая медицинская помощь населению Якутска и Республики Саха (Якутия). Кардиологическая, ревматологическая, пульмонологическая, инфекционная службы являются единственными в республике.

Национальный проект "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.