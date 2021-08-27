"Артек" принял более 50 детей из пострадавшей от лесных пожаров Якутии

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" принял более 50 школьников из населенных пунктов Якутии, пострадавшей этим летом от масштабных лесных пожаров, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе учреждения.

"По поручению президента Владимира Путина и Минпросвещения России "Артек" принял 56 детей из населенных пунктов Якутии, где продолжается борьба с лесными пожарами и действует режим чрезвычайной ситуации. Школьники зачислены в детский лагерь "Речной" и распределены на два отряда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди приехавших в том числе жители села Бясь-Кюель Горного района. Как сообщалось ранее, в начале августа возле него действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу, были уничтожены многоквартирные и частные дома, жители населенного пункта эвакуированы.

Уточняется, что дети участвуют в смене "Морская феерия в "Артеке". В течение трех недель они будут посещать кружки дополнительного образования и психологические тренинги, купаться в море, заниматься спортом. Уже в первый день они вышли в море на катере - многие из ребят увидели море впервые.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В регионе действуют 46 пожаров на площади свыше 451,4 тыс. га.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура, "Артек" сейчас принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.