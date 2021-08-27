Наибольшим спросом абитуриентов творческих вузов пользуются актерское мастерство и вокал

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Актерское мастерство, а также академический и эстрадный вокал стали наиболее популярными специальностями при поступлении в российские творческие вузы. Большинство этих учебных заведений рассчитывают приступить к учебному году в традиционном формате, но готовы и к смешанной форме. Об этом рассказали на пресс-конференции в ТАСС ректоры вузов.

"Что касается приемной кампании этого года: естественно, больше всего востребована актерская специальность, больше всего приходит тех, кто мечтает стать артистами. Мы провели на режиссерском факультете официально три тура, но в несколько этапов, все очно. Что меня радует, был хороший конкурс на театроведческом и продюсерском факультетах, на продюсерском - 11 человек на место", - рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он отметил, что вуз готовится принять иностранных студентов, которые прошли вакцинацию, вступительные испытания для них проходили в онлайн-формате. По словам ректора, в этом году набор иностранцев получился самым большим за последние 25 лет.

Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский сообщил, что будущие студенты сдавали профильные дисциплины очно с соблюдением всех мер безопасности. "У нас есть стабильные специальности, на которое традиционно высокий спрос - это академический и эстрадный вокал. Интерес есть и к таким направлениям подготовки, как музыкальный менеджер и продюсер. На продюсирование исполнительских искусств и музыкальный менеджмент - 11-12 человек на место", - отметил он, добавив, что также достаточном высоким был спрос на магистерские направления.

Рыжинский уточнил, что для иностранных студентов прием в вуз проходил в онлайн-режиме, но претендовать они могли только на платные места. "Мы не можем создавать неравные условия для наших абитуриентов. Бюджетные места у нас разыгрываются только в очном режиме", - пояснил ректор.

Прием в Театральное училище имени Бориса Щукина также осуществлялся в двух форматах: на первом этапе студентам некоторых направлений со всей России предлагали присылать видео-визитки, на основе которых преподаватели решали, кого допустить до очного этапа, уточнил ректор вуза Евгений Князев. Главы учебных заведений рассказали, что планируют начинать год в очном формате, но готовы проводить некоторые занятия в онлайн-режиме.