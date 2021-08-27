Около 4,5 тыс. школьников пройдут занятия с летчиками по проекту "День авиатора" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Профориентационная программа "День авиатора" соберет более 4,5 тысячи школьников Свердловской области на занятия с летчиками и парашютистами. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС автор проекта "День авиатора", член Общественной палаты Свердловской области, директор Всероссийского форума педагогов Вероника Пиджакова.

"Самый большой вызов, который был у нас в рамках этой программы, - сделать так, чтобы все блоки и все занятия для школьников вели реальные летчики и парашютисты. В итоге мы задействовали 11 летчиков, мы задействовали более 20 парашютистов. <…>. Сейчас у нас согласовано 15 дней, но я надеюсь, что мы будем продлевать. На эти 15 дней сейчас забронированы практически все места - это почти 4,5 тысячи мест", - сказала Пиджакова.

Программа будет работать до 20 сентября в Екатеринбурге на аэродроме Логиново, за один день аэродром будет принимать по 300 человек. На аэродроме каждый участник уложит парашют, пройдет тренаж в макете самолета, попробует вести радиообмен от имени летчика или руководителя полетов из кабины самолета Ан-2, для этого организаторы заняли резервную частоту.

Секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий на пресс-конференции отметил, что после общения с инструкторами базы, будут продуманы меры содействия, например помощь в приобретении нового самолета.

"День Авиатора" - это единственная в России программа, которую для школьников ведут не аниматоры, а именно летчики и парашютисты. Помимо летчиков и парашютистов, в ней задействованы также три авиационных механика и три авиационных диспетчера. Совместная программа центра "Единая промышленная карта" и Росавиации знакомит школьников с работой аэродрома: самолетного звена, парашютного звена, вышкой руководства воздушным движением