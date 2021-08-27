Клинические испытания комплекса для нейтронной терапии рака начнутся в России в 2022 году

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Российские ученые создали комплекс для нейтронной терапии онкозаболеваний на базе компактного генератора, что впоследствии позволит применять его в медучреждениях. Клинические испытания установки начнутся в 2022 году, сообщил научный сотрудник лаборатории разработки и эксплуатации облучающей техники Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава РФ Вячеслав Сабуров на питч-сессии инновационных проектов в сфере медицины на форуме InnoMed, который проходит в Пензе.

"Установка уже готова, мы планируем приступить в 2022 году к клиническим испытаниям этого комплекса", - отметил Сабуров.

Проблемы нейтронной терапии

По словам старшего научного сотрудника МРНЦ Константина Гордона, в настоящее время для лучевой терапии рака в 90% случаев используют фотонные ускорители. Однако, согласно исследованиям, их применение может вызывать поздние рецидивы и угнетение иммунного ответа на лечение. Терапия нейтронами позволяет свести к минимуму облучение здоровых тканей и преодолеть устойчивость опухолевых клеток. Она более эффективна для лечения рака молочной и предстательной железы, меланомы, саркомы, рака верхушки легкого. Однако эта технология используется лишь на установках, которые есть в крупных физических центрах и недоступна для большинства больных.