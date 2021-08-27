Клинические испытания комплекса для нейтронной терапии рака начнутся в России в 2022 году

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Российские ученые создали комплекс для нейтронной терапии онкозаболеваний на базе компактного генератора, что впоследствии позволит применять его в медучреждениях. Клинические испытания установки начнутся в 2022 году, сообщил научный сотрудник лаборатории разработки и эксплуатации облучающей техники Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава РФ Вячеслав Сабуров на питч-сессии инновационных проектов в сфере медицины на форуме InnoMed, который проходит в Пензе.
"Установка уже готова, мы планируем приступить в 2022 году к клиническим испытаниям этого комплекса", - отметил Сабуров.
Проблемы нейтронной терапии
По словам старшего научного сотрудника МРНЦ Константина Гордона, в настоящее время для лучевой терапии рака в 90% случаев используют фотонные ускорители. Однако, согласно исследованиям, их применение может вызывать поздние рецидивы и угнетение иммунного ответа на лечение. Терапия нейтронами позволяет свести к минимуму облучение здоровых тканей и преодолеть устойчивость опухолевых клеток. Она более эффективна для лечения рака молочной и предстательной железы, меланомы, саркомы, рака верхушки легкого. Однако эта технология используется лишь на установках, которые есть в крупных физических центрах и недоступна для большинства больных.
"Это уникальные, единичные установки, которые по ряду причин невозможно тиражировать и применять на базе медицинских учреждений", - отметил, в свою очередь, Сабуров. Всего в мире было создано более 30 таких установок, из которых в настоящее время работают семь: три - в США, одна - в Германии, две - в России (в Снежинске и Томске). Для создания нового комплекса российские ученые использовали компактный нейтронный генератор НГ-24, разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики им. Н. Л. Духова, мировым лидером в разработке нейтронных генераторов.
Как следует из презентации проекта, установка имеет небольшие размеры - 1 метр в длину и 40 см в диаметре, это позволит использовать его в медицинских центрах. Комплекс состоит из источника, системы манипуляции с пучком нейтронов, системы перемещения облучающей головки, роботизированного стола-кресла и системы 3D-планирования нейтронной терапии.
По данным НМИЦ радиологии, потребность в нейтронной терапии составляет около 25 тыс. пациентов в год, следует из материалов презентации.
О форуме
Всероссийский форум InnoMed проходит в Пензе с 26 по 27 августа, он проводится в седьмой раз. Его организатором является правительство Пензенской области при поддержке Минпромторга РФ. На выставке в рамках форума представлены более 40 инновационных разработок в сфере медицины и фармацевтики от предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии и других регионов.