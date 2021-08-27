Власти Ямала заявили, что уровень коллективного иммунитета в регионе к COVID-19 достиг 80%

САЛЕХАРД, 27 августа. /ТАСС/. Показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции с учетом привитых и переболевших в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) достиг 80%. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов на пресс-конференции/

"Коллективный иммунитет у нас порядка 80%, [в него входит] количество переболевших и количество вакцинированных. Почему такой хороший результат? Потому что мы объективно выявляем переболевших, у нас нет людей, которые шли под видом гриппа, а фактически болели "короной". И вакцинируем тоже в среднем лучше", - сказал он, уточнив, что сейчас по темпам вакцинации Ямал входит в двадцатку регионов страны, но осенью, после возвращения северян из отпусков, вернется в десятку по охвату вакцинированных.

Глава округа уточнил, что при этом в регионе фиксируется большое количество случаев заражения коронавирусом, но причина этому - самый высокий процент тестирования на ковид в стране. На территории региона на сегодняшний день протестировано более 1,8 млн человек, включая жителей и гостей округа.

По данным правительства округа, первым компонентом вакцины от коронавируса привились почти 164 тыс. человек, завершили вакцинацию - более 141 тыс. Также более 1,5 тыс. человек прошли ревакцинацию, полностью завершили курс - более 1,1 тыс.