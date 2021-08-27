Пресс-секретарь Навального обжаловала обвинительный приговор за нарушение санитарных норм

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш обжаловала решение суда, по которому ее приговорили к полутора годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом журналистам сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

"Мною подана апелляционная жалоба на приговор Преображенского суда, по которому Киру Ярмыш признали виновной по санитарному делу", - сказала защитник.

Ярмыш признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). В течение полутора лет ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий, принимать в них участие и менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИС). Также она обязана раз в месяц являться в УИС и не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Некоторым обвиняемым в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве уже вынесены приговоры: 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель, Любовь Соболь и Кира Ярмыш приговорены к 1,5 года ограничения свободы каждая, на год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. Координатор московского штаба Навального Олег Степанов (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской), муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый. Помимо них, фигурантами дела стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.