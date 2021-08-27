Власти Липецкой области будут поддерживать молодежные наукоемкие проекты

ЛИПЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены поддерживать наукоемкие проекты, поступающие от молодых ученых и технологов. Об этом сообщил в пятницу глава администрации региона Игорь Артамонов на встрече с молодыми липецкими учеными - победителями программ Фонда содействия инновациям.

Он отметил, что власти хотят развивать технологический, инновационный бизнес. "Радует, что в регионе подобных идей много, и они очень актуальны: это и экологические разработки, и медицинские, и промышленные. Мы приняли решение, что такие наукоемкие проекты будем активно поддерживать и приоритизировать",- сказал Артамонов. Он напомнил, что проекты 13 представителей области были признаны лучшими в рамках программ Фонда и вручил каждому сертификаты на реализацию проектов.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, пояснили, что молодые ученые представляли свои разработки в пяти программах Фонда - "Умник", "Старт", "Развитие", "ЦМИТ" и "Коммерциализация". "Липецкие инноваторы отличились в программе "Умник", где к диплому победителя предусмотрен сертификат на 500 тыс. рублей, и в программе "Коммерциализация" за победу в которой выдается сертификат на 20 млн рублей", - сказали в пресс-службе. В частности, молодые липецкие ученые представили устройство переработки пластиковой тары в филамент для 3D-печати, умную теплицу, проект производства травмобезопасных инновационных конструкций для детских площадок, а также методику освоения производства инновационного металлообрабатывающего оборудования.