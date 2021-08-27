Россельхознадзор заявил о малом числе заявок на лицензии по участию животных в зрелищах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число заявлений на лицензии по содержанию и использованию животных в зрелищных и культурных мероприятиях составляет менее 100, такое малое количество поданных заявок вызывает обеспокоенность Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

"Россельхознадзор озабочен малым количеством заявлений о предоставлении лицензии по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, работа по выдаче соответствующих лицензий ведется на протяжении 2021 года, и процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до 1 января 2022 года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться. При этом, по состоянию на 25 августа 2021 года, в Россельхознадзор поступило 99 заявлений от соискателей.

В Россельхознадзоре отметили, что сейчас службой выдано 39 лицензий. Среди лицензиатов - Московский Цирк Никулина, Московский зоопарк, Крокус Сити Океанариум, Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", а также ряд хозяйствующих субъектов, большая часть из которых находится в Краснодарском крае. 12 соискателям отказано в выдаче по результатам проведенных мероприятий сотрудниками территориальных управлений и центрального аппарата ведомства из-за несоответствия установленным требованиям законодательства Российской Федерации. 5 соискателям пакет документов был возвращен для переоформления. В работе службы находится 41 заявление.

"По имеющейся в Россельхознадзоре информации, количество хозяйствующих субъектов, содержащих и использующих животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, в соответствии с ОКВЭД, составляет порядка 600. Вместе с тем, заявления поступают от организаций из других подгрупп ОКВЭД, таких как музейная, творческая, санаторно-курортная деятельность. Прогнозируемое количество таких хозяйствующих субъектов составляет порядка 500", - говорится в сообщении.