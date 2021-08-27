ПФР не выявил проблему исчезновения данных о стаже из электронных трудовых

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пенсионный фонд России опроверг данные СМИ об исчезновении информации о стаже работы из электронных трудовых. Описанный изданием случай пропажи данных о стаже также не был подтвержден, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ПФР.

Ранее сетевое издание "Ридус" сообщило о том, что из электронных трудовых книжек россиян исчезает стаж работы. Свой случай несоответствия данных о трудовом стаже в бумажной и электронной трудовых описала в письме в редакцию издания жительница Москвы.

"Проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не выявлена. Фонд готов рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отражены некорректно или в них нет отдельных периодов работы. Факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению, переданному редакцией "Ридуса" в пресс-службу Пенсионного фонда России, не подтвердился", - говорится в сообщении фонда.

В ПФР напомнили, что электронные трудовые книжки формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в Пенсионный фонд России. "Если работник видит, что на его лицевом счете отражены не все сведения о местах работы, ему необходимо направить обращение работодателю, который внес некорректные или неполные данные, либо обратиться в Пенсионный фонд России. Специалисты фонда помогут сделать запрос работодателю либо организации-правопреемнику и в архив, если компании, в которой работал человек, уже не существует", - добавили в ПФР.