На Кубань вернули знамя дивизии, отличившейся в боях за Сталинград и освобождении Донбасса

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Церемония передачи боевого знамени 59-й гвардейской стрелковой дивизии, принимавшей участие в годы Великой Отечественной войны в контрнаступлении под Сталинградом и в боях за освобождение Донбасса, состоялась в Краснодарском крае, знамя будет храниться в музее. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В ходе контрнаступления под Сталинградом, а в дальнейшем при освобождении Донбасса, 59-я дивизия прошла с боями свыше двухсот километров, освободила 170 населенных пунктов. За проявленные личным составом мужество и отвагу получила высокое звание "Гвардейской". Наш край с честью и великим уважением перед памятью наших предков будет хранить эту боевую реликвию", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Александра Власова.

Уточняется, что знамя передали в Краснодарский край по решению Министра обороны РФ Сергея Шойгу. 59-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в марте 1942 года в Армавире, более 4 тыс. жителей края, входивших в ее состав, были награждены орденами и медалями.