Берлускони выписали из больницы после обследования

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, которого днем ранее госпитализировали в Милане, был в пятницу выписан из больницы "Сан-Раффаэле". Об этом сообщил телеканал TGCOM24.

По его данным, он покинул медучреждение в 15:45 (16:45 мск). Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС представитель экс-премьера, "госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования". Берлускони проходил очередное обследование после перенесенного им почти год назад заболевания COVID-19. По данным агентства ANSA, у него были "небольшие проблемы с сердцем", однако проверки не выявили ничего серьезного.

Коронавирусная инфекция была выявлена у Берлускони 2 сентября, позднее из предосторожности его госпитализировали. У политика была диагностирована двусторонняя пневмония на ранней стадии. Заболевание он называл "адским".

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.

29 сентября Берлускони исполнится 85 лет.