Памятник жертвам трагедии в керченском колледже установят к третьей годовщине

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Монумент в память о погибших в Керченском политехническом колледже, где 17 октября 2018 года 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв, установят к годовщине трагедии в этом году. Об этом сообщается в пятницу на странице администрации Керчи в Facebook.

"Мы обязательно установим этот памятник к годовщине трагедии, к 17 октября, поэтапно благоустроим территорию. Это наш долг - сделать достойный мемориал в память о невинно унесенных жизнях юных керчан", - отметил глава керченской администрации Святослав Брусаков.

Уточняется, что решение о сооружении мемориала было принято в ноябре прошлого года. В марте родным погибших были представлены варианты эскизов памятника, из которых они выбрали эскиз работы Народного художника России, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. По замыслу автора монумент будет представлять скульптурную композицию под названием "Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года", изготовленную в бронзе, на гранитном постаменте.

"В настоящее время скульптор продолжает работу над монументом. В Керчь скульптурную композицию доставят 10-12 октября", - приводятся в сообщении слова министра культуры Крыма Арины Новосельской. Уточняется, что контроль над установкой памятника будет осуществляться со стороны родственников погибших.

17 октября 2018 года днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, порядка 50 были госпитализированы. Нападавший покончил с собой. В первую годовщину трагедии установили памятный знак около мемориального камня у входа в Керченский политехнический колледж. Он представляет собой табличку, на которую нанесены две надписи: "…в нашей памяти светлый ваш образ" и "студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года".