В Москве пройдет панихида в память о жертвах теракта в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Траурные мероприятия в память о жертвах террористического акта в школе № 1 города Беслана пройдут в Москве 3 сентября: цветы и игрушки возложат к памятнику у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках и отслужат панихиду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе постоянного представительства Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ.

"Начало сентября всегда связано с Бесланом, это трагические дни для Осетии и всей страны. Именно с этой датой связан День солидарности в борьбе с терроризмом, утвержденный в России после теракта. 3-го числа - в 17-ю годовщину со дня теракта - в Москве и Московской области пройдут траурные мероприятия. Венки, цветы, воду и игрушки возложат к памятнику жертвам террористического акта в Беслане у Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, который является Аланским подворьем. Там же отслужат панихиду по погибшим", - отметили в пресс-службе.

По традиции памятное мероприятие пройдет и в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области - на святом источнике Казанской иконы Божией Матери. Возложение цветов пройдет на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области - у могил бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС РФ, погибших в ходе спецоперации.

На Николо-Архангельском кладбище в Москве похоронены бойцы спецназа: майор Андрей Велько, подполковник Олег Ильин, майор Роман Катасонов, прапорщик Олег Лоськов, майор Вячеслав Маляров, майор Александр Перов, прапорщик Денис Пудовкин, подполковник Дмитрий Разумовский, лейтенант Андрей Туркин. В деревне Юрово Раменского района Московской области - могила Михаила Кузнецова, офицера спецподразделения "Вымпел". В городе Жуковском Московской области похоронены спасатели Центрального аэромобильного отряда МЧС России Дмитрий Кормилин и Валерий Замараев.

3 сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата учреждена в память о трагических событиях, которые произошли в школе № 1 г. Беслана в 2004 году. Жертвами террористического акта стали 334 человека - это дети, их родные, учителя школы, бойцы спецназа, служащие МВД и МЧС.