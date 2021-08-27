Более 15 тыс. абитуриентов-очников зачислили на первый курс РАНХиГС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек из регионов России и 36 стран поступили на первый курс очных отделений бакалавриата и специалитета Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и ее филиалов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"В Президентской академии завершилась приемная кампания 2021 года для очной формы программ бакалавриата и специалитета. По ее итогам первокурсниками Академии и филиальной сети стали более 15 000 человек из всех регионов России и 36 стран", - сказали в РАНХиГС.

Отмечается, что в московский кампус вуза зачислены около 6 тыс. человек. Приемная кампания проходила в онлайн-режиме - абитуриенты могли подать заявление через личный кабинет на официальном сайте академии. Всего таких заявлений от абитуриентов поступило более 195 тыс., из которых свыше 100 тыс. - в Москве. В вузе отметили, что в этом году был высокий конкурс на договорные платные места в столице - из 51 тыс. абитуриентов по конкурсу были приняты 5 тыс. студентов.

Наиболее востребованными программами среди "договорников" стали такие направления, как "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция". Также популярными оказались "Реклама и связи с общественностью" и "Журналистика".

Всего в нынешнем году академия проводила прием на 116 программ бакалавриата и специалитета и на 142 программы магистратуры, в том числе и на новые образовательные программы "Продюсер мультимедиа", "Продюсер кино и телевидения", "Международный технологический бизнес", "Финансовые продукты и экосистемы", "Цифровизация бизнеса и электронная торговля", "Международные отношения и спортивная дипломатия" и другие. Средний конкурс по всем направлениям в Москве составил более 60 заявлений на место. Больше всего абитуриентов зачислили в Институт общественных наук.