В Северной Осетии открыли проезд к самому высокому водопаду в Европе

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Доступ к самому высокому водопаду в Европе разрешен в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Рекомендовать Пограничному управлению Федеральной службы безопасности России по Республике Северная Осетия-Алания снять ограничение движения автотранспортных средств и доступ граждан от населенного пункта Джимара до Мидаграбинских водопадов с 17:00 27 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Дорога была закрыта 21 июля из-за угрозы схода сели.

Комитету республики по туризму рекомендовано предусмотреть меры по ограничению нахождения туристов в непосредственной близости к участку Мидаграбинских водопадов в периоды высоких температур и при выпадении значительного или аномального количества осадков.

Самый высокий водопад Европы - Большой Зейгалан - находится в Куртатинском ущелье Северной Осетии, его название переводится с осетинского как падающая лавина. Он является частью Мидаграбинских водопадов, которые производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба. Они являются одним из самых популярных для туристов мест в республике.