ВОЗ, ВТО, МВФ и ВБ призвали к отмене барьеров для экспорта вакцин от COVID-19

ЖЕНЕВА, 27 августа. /ТАСС/. Экспортные барьеры, мешающие экспорту вакцин от коронавируса в мире, должны быть устранены. С таким призывом обратились в пятницу к международному сообществу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). Они обратили внимание на опасные последствия неравного доступа к иммунизации как для жизни людей, так и экономического развития.

"Кризис вакцинного неравноправия в условиях COVID-19 генерирует опасные разрывы в уровнях выживания и в мировой экономике", - констатировали авторы совместного заявления. "Мы призываем все страны устранить экспортные ограничения и какие-либо иные торговые барьеры в отношении вакцин от COVID-19 и ингредиентов, необходимых для их производства", - отметили они.

ВОЗ, ВТО, МВФ и ВБ считают, что государства, производящие вакцины, и фармацевтические компании должны сотрудничать в обеспечении препаратами от коронавируса стран с низкими и средними доходами на душу населения, а также выполнить свои обязательства по поставке средств от COVID-19 перед международным механизмом COVAX и Африканской целевой группой по приобретению вакцины. На настоящий момент этот механизм и целевая группа получили лишь около 10% из обещанных им почти 900 млн доз вакцины.

Четыре организации выразили тревогу тем, что в настоящее время в сфере вакцинации от коронавируса в мире действует принцип "двух скоростей". В большинстве государств с низкими доходами прививками охвачено менее 2% населения, а в странах с высокими доходами - почти 50%, напомнили авторы заявления.