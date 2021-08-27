В Казани парк развлечений "Союзмультфильма" разметят на территории "Ак Барс Арены"

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. "Союзмультфильм" планирует открыть в Казани тематический парк развлечений. Первая его часть откроется на территории стадиона "Ак Барс Арена" 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма" в пятницу.

"1 сентября на территории "Ак Барс Арены" откроется школа анимации. Впоследствии она станет частью мультимедийного центра "Союзмультпарк". Проект реализован правительством Республики Татарстан при участии специалистов знаменитой киностудии", - сообщили в пресс-службе.

Запуск "Союзмультпарка" планируется произвести в два этапа. В школе анимации, которую откроют на первом этапе, можно будет обучаться азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы.

Планируется, что в полном объеме "Союзмультпарк" будет открыт в ноябре 2021 года. Как сообщили в пресс-службе "Союзмульфильма", посетителям будут доступны 13 мультимедийных аттракционов, которые позволят не только погрузиться в мир анимации, но и расскажут о национальных традициях республики Татарстан. Также здесь появится кафе, стилизованное под деревню Простоквашино.

"Это действительно важная инвестиция в будущее наших детей: формат "Союзмультпарка" в игровой форме создает удивительную атмосферу, где у каждого есть возможность почувствовать себя творцом. Креативность - важный навык для современного человека - "ключ" к множеству направлений развития, и мы очень рады, что правительство Республики Татарстан поддержало нашу инициативу по организации павильона в столице региона", - цитирует пресс-служба главу Совета директоров киностудии Юлию Слащеву.

В пресс-службе Министерства культуры Татарстана ТАСС сообщили, что открытие планируется провести с участием руководства республики и киностудии.

"Союзмультпарки" в других городах

Помимо Казани "Сюзмультфильм" откроет парк развлечений в Перми. Его строительство планируют завершить в 2022 году. Кроме того, компания выбирает площадку для строительства парка в Геленджике и обсуждает с властями бизнес-модель проекта.

Первый "Союзмультпарк" площадью более 2 тыс. кв. метров был открыт в Москве в феврале 2021 года. Он располагается в одном из павильонов на ВДНХ. На большей его части расположены интерактивные аттракцион. В их основе - технологии виртуальной и дополненной реальности, 3D-анимация, системы генеративной графики и др. Современные технологии позволяют посетителям оказаться внутри известных мультфильмов, взаимодействовать с анимационными героями.