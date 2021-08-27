Учителя Брянской области начнут получать ежемесячную надбавку к зарплате с 1 сентября

ТАСС, 27 августа. Преподаватели образовательных учреждений Брянской области с 1 сентября начнут ежемесячно получать надбавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей. На эти цели из областного бюджета выделено более 2 млрд рублей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"С 1 сентября принято решение о выплате всем работникам отрасли образования 5 тыс. рублей к заработной плате ежемесячно. На эти цели в бюджете области уже заложено более 2 млрд рублей. Ежемесячно деньги будут получать более 14,8 тыс. учителей школ и почти 11 тыс. сотрудников детских садов и дополнительного образования", - цитирует пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности заявил, что российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов.