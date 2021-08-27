Посольство России формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Посольство России в Афганистане формирует новый список для вывоза граждан из этой страны, записались уже более 170 человек. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Звезда".

"Сейчас мы формируем новый список. Уже больше 170 человек записались", - сказал он.

В среду Жирнов сообщил, что на самолетах Минобороны РФ из Кабула было эвакуировано более 360 афганцев с российским гражданством. Эвакуация из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины проводилась Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.