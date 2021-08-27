В День российского кино в Пермском крае открылось 35 социальных кинозалов

ПЕРМЬ, 27 августа. /ТАСС/. Новые социальные кинозалы в 35 населенных пунктах Прикамья открылись в пятницу, в День российского кино. Об этом сообщила ТАСС куратор регионального проекта "Социальные кинозалы" (входит в нацпроект "Культура") Ольга Ахмедзянова.

"Сегодня 35 кинозалов открылось, в прошлом году было открыто 60 залов, но один из-за технических проблем отказался. Мы его вернем, но чуть позже, поэтому сейчас всего открыто 94 зала. Всего в этом году проведено более 17 тыс. мероприятий, их посетило больше 180 тыс. зрителей", - сказала она.

Кинозалы оборудованы площадкой с экраном, проектором, звуковым оборудованием. Оборудование недорогое, но обеспечивает хорошее качество проекции, уверяют создатели проекта. Основные посетители кинозалов - школьники, поэтому очень востребованы мультфильмы и детское кино. Также пользуются популярностью документальные фильмы, особенно те, которые сделали сами руководители кинозалов, о людях, событиях и истории родных мест.

Репертуар в социальных кинозалах шире, чем в коммерческих, так как там используют множество источников по приобретению прав на фильмы. "Сотрудничаем с такими киностудиями, как Горьковская, "Мосфильм", "Союзмультфильм", есть пакеты документального и игрового кино, права на которые мы получаем на основе некоммерческих разрешений. Сегодня к открытию группы новых социальных кинозалов мы передали пакет из 100 фильмов. В этих пакетах игровое кино, документальное и анимационное", - рассказала Ахмедзянова.

Число просмотров в разных кинотеатрах разнится в зависимости от ресурсов и возможности. В среднем проводится как минимум один просмотр в день, так как школьники после занятий часто приходят в такие кинозалы. При этом кинозалы открываются как в малых селах, так и в крупных городах Пермского края.

Сложности организации

Социальные кинозалы чаще всего представляют собой помещения в музеях, библиотеках и прочих учреждениях культуры. Поэтому это пространство многофункционально, так как приходится совмещать деятельность кинозала с культурно-досуговой деятельностью музея или библиотеки.

Как уверяют создатели проекта, аналогов в России социальным кинозалам нет. "К нам приезжают из других регионов, смотрят, восхищаются. Я получаю заявки из других регионов. Мы приняли решение оформить методологию в следующем году и передать другим регионам. Ведь учреждения культуры нам не подчиняются, у нас соглашения о партнерстве, это тоже стоит учитывать", - отметила Ахмедзянова.

Проект "Социальный кинозал" действует в Пермском крае с 2019 года. В его рамках в учреждениях культуры, в том числе в библиотеках и домах культуры, размещается оборудование для кинопроката. Проект входит в комплексную программы развития кино в Пермском крае в рамках нацпроекта "Культура".