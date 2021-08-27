Сотрудники самарских государственных медучреждений получат по 10 тыс. рублей

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Единовременные региональные выплаты в размере 10 тыс. рублей получат работники государственных медицинских учреждений Самарской области. Всего на эти цели из областного бюджета будет выделено 650 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона в пятницу.

"Дмитрий Азаров (губернатор Самарской области) вышел с инициативой о дополнительной стимулирующей поддержке всех сотрудников государственных медучреждений региона, а также водителей скорой помощи. В течение двух недель им будет выплачено по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Азаров отметил на совещании в Тольятти, что борьба с коронавирусом, которая длится полтора года, дается непросто медработникам первичного звена здравоохранения, "красной зоны". "Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем. Самое главное - это выплаты за угрозу здоровью и жизни людей, которые сталкиваются с коронавирусными больными", - сказал Азаров, поблагодарив медработников за их труд.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что медработники получат выплаты к 10 сентября. На эти цели из областного бюджета будет выделено 650 млн рублей. "Дмитрий Игоревич убедил руководство федерального фонда обязательного медицинского страхования в необходимости выделения дополнительных средств - 1,8 млрд рублей - на оказание специализированной медицинской помощи в стационарах, госпиталях больницах для лечения жителей нашего региона. Это позволит учреждениям улучшить экономическое состояние наших больниц, покрыть сложившийся дефицит за ранее оказанную людям медпомощь и вести дальнейшую эффективную работу", - рассказал мэр Тольятти Николай Ренц.

Главный врач Самарской городской больницы № 7 Анна Дубасова сообщила, что сейчас выросла нагрузка и на узких специалистов амбулаторного звена в условиях жары, кардиологи и неврологи стали принимать больше пациентов. "Кроме того, после своих смен они садятся в прививочные кабинеты на осмотры людей. На мой взгляд, премировать эту категорию работников просто необходимо", - добавила она. Главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор отметила, что сейчас медики оказывают помощь не только по своему профилю, они также выполняют задачи по вакцинации и диспансеризации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 27 августа в Самарской области зафиксировано около 88,5 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 76,6 тыс. человек, еще более 3,1 тыс. пациентов умерли.