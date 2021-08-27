В Выборге иностранные фотографы представили медиапроект о россиянах разных профессий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Мультимедийную выставку иностранных фотографов "Приглянувшиеся", а также одноименный документальный фильм, посвященный жизни и быту россиян разных профессий, представили в пятницу в Выборге на ежегодном кинофестивале "Окно в Европу". В подготовке спецпроекта фестиваля участвовали специалисты из 11 стран, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Ленобласти.

"В рамках Президентского гранта и при поддержке Ленинградской области был снят фильм о простых жителях Ленинградской области, о каждом из нас. И фотографы разных стран выбрали каждый своего героя, и это герои разные - начиная от человека простого труда до человека искусства", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Дрозденко, посетившего открытие выставки.

Презентация документальной киноленты и выставки фотографий состоялась в Центральной городской библиотеке имени Алвара Аалто. Представленные материалы были подготовлены в рамках международного мультимедийного проекта "Открывая Россию" за счет средств Фонда президентских грантов.

На протяжении 2,5 недель журналисты, фотографы, режиссеры и блогеры из России, Армении, Дании, Испании, Италии, Польши, Сербии, Таджикистана, Финляндии, Франции и Эстонии исследовали Ленинградскую область и знакомились с ее жителями. Среди участников "Открывая Россию" - представители международных Ассоциаций фотографов и кинематографистов, номинанты и лауреаты престижных международных премий, таких как "Оскар", "POYI" и "Sony world photography awards", отметили в пресс-службе.

При подготовке проекта его участники фокусировали внимание прежде всего на отдельных историях россиян, проживающих в Ленобласти, на реалиях и сложностях их быта, на их профессиональной деятельности, а также на местных традициях. Уникальные фото- и видеоистории впоследствии будут размещены на интернет-порталах и телеканалах странучастниц, а также опубликованы в личных аккаунтах авторов в социальных медиа.

"Окно в Европу"

Кинофестиваль "Окно в Европу" проводится в Выборге ежегодно с 1993 года. Его учредителями являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Среди главных задач смотра - популяризация национального киноискусства и продвижение новых российских фильмов. У истоков фестиваля стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев и Савва Кулиш, а также композитор Микаэл Таривердиев.

Программа XXIX фестиваля российского кино "Окно в Европу", который проходит с 27 августа по 2 сентября в городе Выборге Ленинградской области, включает более 100 фильмов. Открывают фестиваль новая работа Алексея Германа-младшего "Дело" и короткометражка Владимира Сидорова "Победа". Символом XXIX фестиваля "Окно в Европу" стал образ фронтового корреспондента Лопатина в исполнении Юрия Никулина из фильма режиссера Алексея Германа "Двадцать дней без войны".