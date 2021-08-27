Правозащитник просит прокурора проверить данные об ущербе даче Морозовой компанией Netflix

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Компания Netflix могла нанести вред облику дачи Морозовой в Обнинске Калужской при съемке сериала "Anna K". Об этом сказано в обращении к прокурору Калужской области Константину Жилякову от директора Фонда защиты национального исторического наследия Ивана Мельников, с копией которого ознакомился ТАСС.

"В связи с информацией в СМИ относительно противоправных действий в Обнинске Калужской области съемочной группы кинокомпании Netflix, снимающей сериал "Anna K" на территории памятника архитектуры - усадьбы "Морозовой" постройки 18 века, из которой следует, что во время проведения съемочного процесса сотрудники кинокомпании окрасили фасад усадьбы в не исторический цвет, вынули оконные рамы и двери, а также провели ряд работ, способных навредить зданию и внесли иные, несогласованные с Министерством культуры изменения в исторический облик здания, прошу Вас провести проверку информации, принять меры по защите одного из старейших сохранившихся в Калужской области памятников русской архитектуры и последующего восстановления компанией Netflix усадьбы Морозовой либо компенсации причиненного ей вреда государству", - сказано в документе.

Там подчеркивается, что в соответствии с законом "Об объектах культурного наследия", любые работы, в том числе съемки фильмов, не должны наносить вред историческому зданию.