Число браков за семь месяцев 2021 года в России выросло на 125,1 тыс.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Количество браков, заключенных с января по июль 2021 года, выросло на 125,1 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

Так, за прошедший период 2021 года было заключено 493,5 тыс. браков, в 2020-м их число составляло 368,4 тыс.

При этом количество разводов, по данным Росстата, увеличилось на 91,7 тыс. В прошлом году оно составило 278,8 тыс., за аналогичный период в этом году развелись 370,5 тыс. пар.