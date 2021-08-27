ФРГ выделит Африке 70 млн доз вакцины от коронавируса через механизм COVAX

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Германия выделит Африке не 30 млн доз вакцины от коронавируса, как предполагалось ранее, а 70 млн, через механизм COVAX. Об этом сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с лидерами ряда африканских государств.

"ФРГ в этом году сможет выделить не 30, а 70 млн доз через механизм COVAX, - сказал она. - Вакцины нужно скорее доставить людям в Африку".

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.