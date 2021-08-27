Кириенко: государство должно создавать стартовые условия для креативных индустрий

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ключевая задача государства заключается в создании стартовых условия для развития креативных индустрий. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на "Российской креативной неделе" в Москве.

"Если говорить о задачах государства - это стартовая поддержка. Поэтому практически все, что сейчас государство вкладывает - это не заказ, но это стартовая поддержка на конкурсной основе", - сказал Кириенко на пленарном заседании "Россия в год креативной экономики", модераторами который выступили директор Роскультцентра и "Российской креативной недели" Марина Абрамова и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.

Кириенко подчеркнул, что одна из важнейших задач государства - "это создание условий развития не только для компаний, но и для людей". "Государство не должно подменять собой конкуренцию. Потому что ключевая история для развития креативных индустрий - это возможность сталкиваться, конкурировать за людей, за идеи, за возможности. Государство должно создать эти условия", - добавил Кириенко.

Поддержка IT-сферы

"На мой взгляд, шикарный набор решений государства правительство успело принять по поддержке IT-сферы. Это далеко не все креативные индустрии, но сниженные налоги, страховые взносы - целый пакет мер, которые действительно позволяют IT-области развиваться. Его надо расширять", - подчеркнул Кириенко.

По его словам, принятые меры поддержки помогают компаниям, которые занимаются программным продуктом, "но, например, для тех же компьютерных игр это работает далеко не всегда". "Это не правильно с точки зрения возможности конкурировать. Есть, куда двигаться", - подчеркнул Кириенко.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.