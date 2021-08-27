Все школы, техникумы и детсады Мордовии оснастят рамками-металлоискателями

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии выделили 46 млн рублей на оснащение всех школ, детских садов и техникумов Мордовии стационарными рамками-металлоискателями для обеспечения безопасности. Также планируется установка видеокамер, сообщили в пятницу на сайте правительства Мордовии.

"На сегодняшний день 80% школ республики оснащены системами видеонаблюдения и охранного телевидения, в Саранске - 100% школ. Ведется работа по дооснащению школ видеооборудованием. Кроме того, в ближайшее время оснастят 100% школ, техникумов и детских садов стационарными рамками-металлоискателями, на эти цели выделено 46 млн рублей", - говорится в сообщении по итогам общереспубликанского родительского собрания.

По данным ведомства, учебный год в Мордовии начнется в очном режиме с соблюдением санитарных норм и правил. Массовых торжественных линеек не будет, их проведут только для учеников первых и одиннадцатых классов и для обучающихся малокомплектных сельских школ. В девятых классах линейки проведут при условии одного класса в городских школах и в малокомплектных школах. Линейки пройдут на открытом воздухе по отдельному графику по классам или параллелям, для остальных школьников предусмотрены классные часы.

Для всех учеников с первого по одиннадцатый классы организуют горячее питание, при этом младших школьников обеспечат бесплатным питанием. Также бесплатное питание получат ученики из малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, с сентября в школах республики будет организована работа групп продленного дня.

За 2019-2021 годы в рамках реализации нацпроекта "Образование" в Мордовии построили три школы, 12 детских садов, открыли детский технопарк "Кванториум", организовали работу двух мобильных технопарков и создали 99 центров "Точка Роста".

В 2021 году в Саранске откроется Центр цифрового образования "IT-куб", а в школе № 17 откроется "Кванториум". Такой же технопарк в 2022 году откроется в школе № 33, также в 2024 году еще три технопарка проявятся в школах города, будут построены три детских сада - два в г.о. Саранск и один - в Зубово-Полянском районе. Кроме того, в 2022 году откроется новая школа на 1450 мест по ул.Тавлинская Набережная в Саранcке.