Более 100 редких автомобилей покажут на фестивале в усадьбе "Архангельское"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Автокультура" открывается в музее-усадьбе "Архангельское" в субботу и продлится два дня. Для гостей мероприятия подготовили выставку с более чем 100 редкими автомобилями.

Музей-усадьба "Архангельское", который называют "подмосковным Версалем", располагается в городском округе Красногорск Московской области. Впервые музейный комплекс принял фестиваль в июне 2019 года, а в прошлом году мероприятие не состоялось из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Этим летом с 28 по 29 августа "Автокультура" вновь встретит посетителей. Время работы выставки - с 10:00 до 20:00.

Как сообщает Комитет по туризму Московской области, автолюбители смогут увидеть редкие виды машин: янгтаймеры, эффектные спорткары и нестареющие классические автомобили из музейных и частных коллекций. Всего на одной площадке будут собраны более 100 уникальных машин. Также на фестивале представят оригинальные виды мотоциклов. Организаторы подготовили общедоступную экспозицию и дефиле автомобилей из разных эпох и поколений на территории парка, отмечается на сайте мероприятия.

Также на фестивале пройдет "Конкурс автомобильной элегантности". Кроме того, будет работать лекторий, гости которого смогут узнать о легендарных автомобилях и соревнованиях, влиянии автоспорта на повседневную жизнь, а также о том, как становятся коллекционерами и профессиональными гонщиками. Еще посетителей - как взрослых, так и юных гостей - ждет образовательная программа с тематическими мастер-классами и розыгрышами, викторины, экскурсии по экспозиции, автосимуляторы и многое другое.

Организаторы фестиваля отмечают, что цель проекта - "формирование и популяризация автомобильной культуры в России, а также развитие бережного отношения к редким автомобилям и общее повышение автомобильной грамотности".